Курган, , 10:47 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в регионе на 23 июня зафиксировано 625 случаев заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 316 человек, двое пациентов с COVID-19 скончались.

В оперативном штабе напоминают, что с 15 июня на территории Курганской области действует обязательный масочный режим, а в общественном транспорте необходимо надевать перчатки.