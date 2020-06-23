Омск, , 10:47 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 июня в региональном минздраве.

Всего в Омской области по состоянию на 23 июня коронавирус выявлен у 3100 человек. Выздоровели уже 1513 пациентов, в том числе 80 — за последние сутки.

За все время в регионе скончались 28 пациентов с коронавирусом. В том числе за последние сутки умерла 63-летняя женщина.

Количество исследований на коронавирус, проведенных омскими лабораториями, выросло до 177 435.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня в Омской области коронавирус был выявлен у 3018 человек.

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