Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Свердловской области выявили новый коронавирус ещё у 182 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 23 июня 2020 года, среди последних заразившихся — жители Алапаевского района, Арамили, Артёмовска, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральска, Дегтярска, Екатеринбурга (121), Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского, Ревды, Режа, Североуральского, Среднеуральска и Туры.

Теперь в регионе подтверждено 11 311 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлили режим повышенной готовности по коронавирусу по 29 июня 2020 года.