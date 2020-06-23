Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Вашингтон начал активно противостоять правительству Венесуэлы из-за угрозы усиления влияния в регионе России, Китая, Кубы и Ирана. Об этом пишет бывший советник президента США Джон Болтон в своих мемуарах «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы представлял угрозу из-за связей с Кубой, а также возможностей, предоставляемых России, Китаю и Ирану.

«Угроза Москвы была неоспорима, как военная, так и финансовая, поскольку она потратила значительные ресурсы, чтобы поддержать Мадуро», — пишет Болтон. В начале 2019 года президент США Дональд Трамп сказал своему советнику, что не намерен просто сидеть и смотреть, пишет в своей книге Болтон.

Напомним, с начала 2019 года в Венесуэле продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главной государства. Его поддержали страны запада.

Читайте также: Болтон: США имеют любые варианты для Венесуэлы, а Россия не должна мешать