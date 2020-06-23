Москва, , 10:47 — REGNUM По состоянию на 23 июня в России зафиксировано 7425 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике заболевания.

Новые случаи коронавируса выявили в 84 регионах. При этом 32,7% из числа инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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