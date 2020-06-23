Пенза, , 10:45 — REGNUM Работу в плановом режиме с 22 июня возобновил ряд отделений Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

На первом этапе плановая работа возобновлена в четырех отделениях: кардиологическом, гастроэнтерологическом, неврологическом и ревматологическом.

«Все отложенные из-за пандемии коронавируса плановые операции состоятся — надо только подождать», — сообщил главврач больницы Вячеслав Космачев.

В пресс-службе уточнили, что плановые приемы были полностью прекращены с 10 апреля. С этого дня практически полный состав медработников больницы вышел на борьбу с коронавирусом.