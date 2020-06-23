Токио, , 10:42 — REGNUM Nintendo выпустит новые фигурки из серии Amiibo. Об этом 22 июня сообщило издание Eurogamer.

Новыми персонажами Amiibo станут Джокер из Persona 5 и Герой из Dragon Quest 11. Поступление фигурок в продажу ожидается осенью 2020 года.

Напомним, Amiibo — это серия интерактивных фигурок от Nintendo, которые позже можно использовать в различных играх компании. При присоединении фигурки к консоли (при помощи специального чипа) геймеры смогут получить различные внутриигровые бонусы.

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