Москва, , 10:41 — REGNUM Компания «Макдоналдс» объявила о возобновлении работы залов в сети закусочных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Мы рады вновь приветствовать гостей в предприятиях «Макдоналдс» в Москве. Безопасность посетителей и сотрудников — наш главный приоритет, поэтому мы разработали дополнительные меры безопасности, которые включают соблюдение безопасной дистанции при ограничении количества гостей внутри наших предприятий в любое время, выдачу заказов только за стол, установку пластиковых экранов между столами и терминалами самообслуживания, а также станции для дезинфекции рук при входе», — цитирует пресс-служба гендиректора компании в РФ Марка Карену.

Отмечается, что во всех точках продаж будет действовать частичное ограничение по числу посетителей на вход — в зависимости от размера помещения. Внутри помещений нанесена разметка для социального дистанцирования. Терминалы для оплаты заказов картами дезинфицируют каждые 15 минут, а столы и стулья в залах — каждый час.