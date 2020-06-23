Кызыл, , 10:40 — REGNUM В Туве с 22 июня снят режим карантина, однако режим безопасного поведения продолжает действовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Карантин был введён на всей территории региона с 8 июня в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. В указ главы о безопасном поведении также внесено дополнение, которое предусматривает ещё одно исключение: участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим», — добавили в правительстве.

Добавим, что ситуация с эпидемией в республике остаётся напряжённой. Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 23 июня здесь зарегистрировано более 3,7 тыс. случаев заражения и 39 летальных исходов среди носителей коронавируса, в том числе восемь — непосредственно от COVID-19.

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