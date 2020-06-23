Хабаровск, , 10:57 — REGNUM В службе занятости Хабаровского края по состоянию на 22 июня 2020 года официально зарегистрировались 16 374 безработных гражданина. На 1 января 2020 года их насчитывалось 5 800 человек. Граждане безуспешно штурмуют центры занятости в надежде получить работу.

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Ситуацию в Хабаровске изучило ИА Хабаров. Тудей. Один из собеседников агентства, хабаровчанин с высшим техническим образованием так и не смог найти достойную работу и вынужден был уехать в тайгу, к знакомому, который предложил за 40 тыс. рублей охранять зимовье.

Хабаровчанин «Стоя в очереди, день за днём, я узнавал в каждом новом окне, что мне нужна очередная справка. И шёл за это справкой, а она предполагала уже следующую. И так бесконечно. В итоге я узнал, что по данным Пенсионного фонда, я не имею права на пособие. Потому, что в апреле, когда я уже потерял работу, у меня был доход в размере 700 рублей. Речь шла о подработке, на которую я заключал гражданско-правовой договор. Вот так, из-за нескольких сотен рублей, я остался и без работы, и без помощи государства».

Люди жалуются, что стоять в очередях приходится неделями, в духоте и давке, в защитных масках. Особенно тяжело людям в возрасте и имеющим проблемы со здоровьем.

В центре занятости Хабаровска не отрицают проблем. Там сообщили, что очереди начали расти с начала года, но взрывной рост произошёл в мае. Сейчас в регионе только официальная безработицы выросла более, чем в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае служба занятости Хабаровского края уже отмечала, что в условиях пандемии стремительно растёт безработица.