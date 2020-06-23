Анкара, , 10:40 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция «Коготь тигра», направленная против курдских повстанцев в Ираке, проходит успешно. Об этом 23 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

«Операция «Коготь тигра» продолжается, как и планировалось, проходит успешно», — отметил министр.

Акар подчеркнул, что целью операции является уничтожение Рабочей партии Курдистана, представляющей угрозу для национальной безопасности страны.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Ирака на прошлой неделе. Агрессия вызвала негативную реакцию со стороны Багдада, охарактеризовавшего интервенцию как нарушение суверенитета страны. Военные Турции уже убили шестерых мирных жителей.