Чебоксары, , 10:35 — REGNUM Минздрав Чувашии обнародовал информацию о летальных случаях COVID-19. 20 июня скончались два пациента, 22 июня — ещё один, сообщается в официальной группе регионального оперативного «Чувашия без паники».

Говоря о причинах смерти, в министерстве здравоохранения подчёркивают, что у всех «наблюдались тяжелые сопутствующие заболевания». Всего, по последним данным (на 22 июня), скончались 24 пациента с COVID-19, в том числе один человек — за последние сутки, двое — 20 июня.

«20 июня умерли две женщины 45 и 86 лет. 22 июня скончался 34-летний мужчина. Двое пациентов лечились в БСМП, один — в госпитале для ветеранов войн в Чебоксарах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии подтверждено 4612 случаев заражения SARS-CoV-2, продолжают лечение 2030 человек. Выздоровели 2558 пациентов с COVID-19.

Напомним, в республике возобновили работу предприятия летние кафе, непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров, также разрешено посещение кладбищ.

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