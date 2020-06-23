Волгоград, , 10:42 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего студента медицинского вуза, этапировали в Волгоград, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По решению суда он заключён под стражу.

Молодого человека доставили в Волгоград из Смоленска. Подозреваемому предъявили обвинение и допросили. Свою причастность к убийству студента-медика, гражданина Азербайджана, злоумышленник не отрицает. По решению Центрального районного суда Волгограда два ближайших месяца молодой человек проведёт в СИЗО.

Подозреваемого задержали в Смоленске, в такси, когда он собирался выехать за пределы РФ.

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