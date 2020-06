Токио, , 10:33 — REGNUM В файтинге Super Smash Bros. Ultimate появится Волт-бой, один из талисманов серии Fallout. Об этом 22 июня сообщило издание Kotaku.

Волт-бой появится в игре в качестве костюма для одного из бойцов Mii. Получить этот облик можно будет уже 29 июня 2020 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Nintendo анонсировала нового бойца для Super Smash Bros. Ultimate. Им стала Минь Минь — героиня из игры Arms.

