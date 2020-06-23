Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Геймеры, которые купят версию Marvel's Avengers для PlayStation 4, получат бесплатно вариант игры для PlayStation 5. Об этом 22 июня PlayStation сообщила в своём официальном блоге.

Разработчики также выложили в сеть скриншоты версии игры для PS5. Поклонники комиксов могут видеть на них Халка, Железного Человека, Тора, Воителя и других персонажей комикс-вселенной.

«В Crystal Dynamics мы — геймеры, и наш менталитет ориентирован на геймеров. Мы хотим, чтобы игроки Marvel's Avengers могли легко пользоваться дополнительными функциями, которые PS5 привносит в игру», — написали разработчики в публикации.

Ранее создатели Marvel's Avengers показали новый образ Тора. Они сделали это в рамках анонса онлайн-мероприятия War Table, которое состоится 24 июня 2020 года.

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