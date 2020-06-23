Кострома, , 10:31 — REGNUM Проведение спортивных, физкультурных и культурно-зрелищных мероприятий разрешили в Костромской области с 22 июня. Соответствующие положения содержатся в распоряжении губернатора региона Сергея Ситникова.

Согласно распоряжению, разрешено возобновление «спортивных, физкультурных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения». Для проведения мероприятий необходимо получить согласование комитета по физической культуре и спорту Костромской области, а также соблюдать требования по профилактике инфекционных болезней.

Культурно-зрелищные мероприятия разрешено проводить «на открытом воздухе с числом участников не более 30 человек». Их проведение также необходимо согласовать с департаментом культуры Костромской области.