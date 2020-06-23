Ставрополь, , 10:41 — REGNUM Самое большое в мире Знамя Победы будет развернуто в ходе военного парада, который пройдет 24 июня в Ставрополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Площадь полотна составляет около 15 тыс. кв. м, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Знамя в ходе парада пронесут лучшие ученики школ Ставрополя и активисты местных юнармейских отрядов. Отмечается, что полотно было сшито по инициативе городской администрации и в дальнейшем будет использовано для проведения военно-патриотических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в параде Победы в Ставрополе примут около 1,7 тыс. человек, в том числе сводные роты и батальоны военнослужащих ЮВО, расчеты воздушно-десантных войск, МВД и МЧС, а также курсанты и воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища. Также по центральной площади города в парадном строе впервые пройдет расчет из 50 военнослужащих-женщин. В механизированную колонну включено около 50 единиц вооружения и военной техники.

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