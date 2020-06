Сан-Франциско, США, , 10:27 — REGNUM В игре The Last of Us: Part II нашли отсылку на главу студии Naughty Dog Нила Дракманна. Об этом 22 июня сообщило издание Kotaku.

В процессе прохождения геймеры могут найти коллекционную карточку с изображением персонажа по имени Доктор Укманн, внешне похожего на Нила Дракманна. В описании героя сказано, что он занимался «сомнительными экспериментами по расширению человеческих границ».

Kotaku считает, что «сомнительные эксперименты» из описания — это политика кранчей (особый вид переработок в игровой индустрии), которая практикуется в студии Naughty Dog. Таким образом, создание подобной карточки может быть криком разработчиков о помощи.

Напомним, релиз The Last of Us: Part II состоялся 19 июня 2020 года. Проект получил высокие оценки от профессиональных критиков, но крайне низкие от игрового сообщества.

