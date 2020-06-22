Пока некоторые страны отменяют карантин из-за коронавируса и открывают границы, число заразившихся в мире растет.

По данным на 23 июня, 9 миллионов человек в 188 странах заразились коронавирусом. Суточный прирост составил более 150 тысяч человек. На первом месте по числу зараженных остаются США. На втором месте Бразилия, а Россия все еще на третьей позиции.

Борьба с COVID-19 продолжается. Страны ждут новых лекарств и вакцины.