Глава Южной Кореи призвал парламент утвердить третий дополнительный бюджет
Президент Южной Кореи призвал Национальное собрание (парламент) утвердить законопроект о третьем дополнительном бюджете. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства.
Австралия выделила $3,4 млн на борьбу с COVID-19 в Индонезии
В сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Австралия выделила 48 млрд рупий ($3,4 млн), чтобы помочь Индонезии в борьбе с COVID-19, сообщает Sindonews.
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки увеличилось более чем на 14,9 тысяч и превысило 440 тысяч. Об этом 23 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Об этом: В Индии за сутки выявили 14,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Южной Корее подали иск против религиозной секты Синчхончжи
Власти южнокорейского города Тэгу подали иск против религиозной секты Синчхончжи о возмещении ущерба. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города.
О перенесении своих акций протеста или проведении их в формате онлайн заявили активисты американского штата Южная Каролина после того, как минимум 13 участников прошлых протестных выступлений заразились коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает газета Washington Post.
Об этом: Угроза коронавируса: активисты в Южной Каролине хотят отложить протесты