Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлен еще 51 житель, заразившийся коронавирусной инфекцией, при этом 142 человека за сутки выздоровели. Об этом 23 июня сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 4067 человек. Выздоровели 3932 человек. 27 человек умерли от COVID-19, еще 108 жителей продолжают лечение.

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Всего в стране за последние сутки подтверждено 7425 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. Кроме того, из российских больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 12 013 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 599 705 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 8 359 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек.

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