Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:25 — REGNUM На Ямале семеро воспитанников центра социальной помощи семье и детям «Садко» переехали из Нового Уренгоя за 200 километров в центр «Луч надежды» Пуровского района. В освободившемся здании «Садко» развернут 180 дополнительных коек для больных COVID-19, сообщает ИА «Север-Пресс».

Вместе с детьми в Пуровск переехали двое воспитателей и психолог. Новых воспитанников в центре «Луч надежды» встретили клоун и полярный белый медведь. Они показали детям их новый дом, вручили воздушные шары и накормили обедом.

Отмечается, что в «Луче надежды» условия содержания и воспитания детей не отличаются от новоуренгойского центра. В «Садко» же развернётся инфекционный госпиталь.

По состоянию на 23 июня в Новом Уренгое, с население 118 тыс. жителей, коронавирус подтверждён у 1380 человек.