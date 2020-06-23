Ростов-на-Дону, 23 июня 2020, 10:25 — REGNUM В Ростовской области продолжается санитарная обработка общественных пространств. Так, за неделю спасатели провели дезинфекцию 41,6 тыс. мест пребывания людей, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.
Работы ведутся по графику. Обработке подвергаются остановочные комплексы, территории больницы, магазинов, многоквартирных домов.
В дезинфекции общественных пространств приняли участие более 1,1 тыс. человек и более 500 единиц техники. Спасателями регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС проведена обработка в 43 муниципалитетах. К дезинфекции привлечены также сотрудники МЧС, подразделения войск химзащиты Южного военного округа.