Благовещенск, , 10:25 — REGNUM В Амурской области ожидали выход на плато по коронавируса, но эпидемиологическая обстановка последних дней изменилась. В регионе продолжается нарастание заражённых коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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«Эпидситуация в области имела очень зыбкую надежду на стабилизацию и выход на плато, но за последние три дня она изменилась», — заявила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Особенно врачей настораживает, что всё больше случаев заражения коронавирусом выявляется среди детей. В первую очередь это связывают с наступлением лета и школьных каникул. За три недели число выявленных носителей коронавируса среди детей увеличилось в 1,7 раза.

«За счёт этого контингента у нас может идти дополнительное распространение коронавирусной инфекции. Дети, как правило, болеют бессимптомно, и они могут быть источниками заражения взрослых», — сказала Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области детей-сирот из школ-интернатов, расположенных в городах с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу, вывезли в летний лагерь «Колосок». Дети проведут в нём 3 недели.

На 22 июня в Амурской области выявили 1399 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражённых зарегистрировано в Благовещенске — 561, на втором месте город Свободный — 349 и на третьем — Тында — 101 инфицированный.