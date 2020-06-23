Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, то есть за понедельник, 22 июня, выявлено 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июня сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Днем ранее в городе было зафиксировано 217 новых случаев, за день до этого — 229 новых случаев, а тремя днями ранее — 232 случая. Таким образом, тенденция к снижению суточного выявления заболевания в целом сохраняется.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 22 632 случая заражения.

За прошедшие сутки в Петербурге выписан в связи с выздоровлением 221 человек из числа ранее заболевших COVID-19. С учетом новых цифр общее количество выздоровевших составляет на сегодня 13 868 человек.

За последние сутки в России выявлено 7425 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 013 человек по всей России. За весь период выписано по выздоровлении в России 356 429 человек.

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