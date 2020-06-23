Барнаул, , 10:21 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, разработали критерии для поэтапного снятия ограничений на оказание плановой медицинской помощи.

Как сообщает сегодня, 23 июня, региональное министерство здравоохранения, к первому этапу готовы города: Алейск, Белокуриха, Бийск, Рубцовск, Заринск, Камень-на-Оби и почти 40 районов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 22 июня, положительные тесты на коронавирус подтвердились у 73 человек. Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 3445 человек, в том числе 356 ребенка до 17 лет включительно. Плановая медицинская помощь в Барнауле, скорее всего, не будет возобновлена из-за нескольких вспышек в медицинских учреждениях.

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