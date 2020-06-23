Томск, , 10:20 — REGNUM В Томской области проводится проверка соблюдения законодательства в деятельности пансионата для пожилых людей и инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в региональной прокуратуре.

Уточняется, что проверка организована в связи с установленными случаями заражения коронавирусом пожилых людей в частном пансионате. Кроме того, поступила информация о возможном ненадлежащем оказании организацией социальных услуг своим клиентам.

Ведомство даст оценку обеспечению безопасности пребывания граждан в пансионате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 22 июня коронавирус был выявлен у 1785 человек. В регионе продлён режим повышенной готовности.

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