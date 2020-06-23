Москва, , 10:19 — REGNUM Причину расхождения данных Росстата и оперативного штаба по смертности из-за коронавируса объяснил глава Федеральной службы по статистике Павел Малков в интервью РБК.

По его словам, расхождения в данных связаны с методикой расчета. Он отметил, что правительственный штаб публикует оперативные данные. Росстат, в свою очередь, получает данные Единого реестра ЗАГС.

Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса. Глава Росстата уточнил, что выявлено два фактора, влияющих на качество статистики.

В частности, на момент регистрации смерти от COVID-19 может не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. На это уходит до 45 дней, после чего требуется время на передачу информации в орган статистики и на внесение в базу.

Кроме того, в некоторых регионах нет обязательного требования регистрации смерти в ЗАГСе для последующего захоронения. К таким регионам относятся некоторые субъекты Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа, а также Поволжья и Дальнего Востока.

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