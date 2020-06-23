Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Президент Петербургского библиотечного общества, директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зоя Чалова считает, что включение в Основной закон страны права самой культуры на защиту со стороны государства — то, чего всегда не хватало. Об этом Чалова рассказала изданию «Петербургский дневник».

По мнению специалиста, предложение внести в статью 68 Конституции РФ поправку, согласно которой «культура России является уникальным наследием многонационального народа», очень правильное.

Читайте также: Федор Конюхов: «Мы много потеряли в своей культуре»

«Самое главное, что прописывается право самой культуры на защиту со стороны государства. То, чего нам всегда не хватало», — заявила Зоя Чалова.

Эксперт также указала, что в случае, если поправки будут прописаны, поддержаны и утверждены, у представителей культурной сферы Петербурга будет надежда и шанс, что в дальнейшем станет намного легче работать.

Напомним, с 25 июня стартует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое завершится 1 июля. Этот день в России объявлен нерабочим.

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки к Конституции РФ нужны для будущего нашей страны: эксперт