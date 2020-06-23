Кабул, , 10:20 — REGNUM Представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что за прошедшую неделю боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили порядка 291 сотрудника правопорядка. Об этом 23 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

Чиновник отметил, что прошедшая неделя стала самой «кровавой» за все 19 лет боевых действий.

«Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несовместимы с их риторикой», — отметил Фейсал.

По данным чиновника, за прошедшую неделю террористы совершили 422 нападения в 32 провинциях страны. Их жертвами стали 291 сотрудник правопорядка, ранения получили 550 человек.

Боевики отвергают указанные данные.