Магадан, Магаданская область, , 10:18 — REGNUM В Магадане 23 июня в честь празднования 91-й годовщины основания столицы Колымы у мемориала «Пионерам освоения Колымы и Чукотки» прошли торжественные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Память первопроходцев Севера почтили в месте первого постоянного поселения, созданного на территории современного Магадана, которое стало историческим и получило название Восточно-Эвенская культбаза.

22 июня 1929 года в бухту Нагаева на пароходе «Генри Ривиер» прибыли поисковые отряды геологов для изыскания золоторудных месторождений и первые строители. Они сошли на берег 23 июня. Именно эта дата стала днём основания Магадана.

Первопроходцы привезли с собой конструкции трёх жилых домов, больницы, школы, часть постройки будущего интерната и ветеринарный пункт.

С днём рождения Магадан поздравил вице-губернатор области Андрей Колядин:

«Я проехал всю Россию и работал во многих регионах, и нигде не сталкивался с подобным типом людей, как здесь. Магадан формируют тяжёлые и суровые испытания, проходя через которые, у человека складывается сильный характер. Такие люди всегда приходят на помощь, говорят правду в лицо, готовы к любым трудностям. Магаданцы — это бренд. Они везде создают братство, где бы ни жили. И сегодняшний праздник имеет для нас большое значение».

Как сообщало ИА REGNUM, свой день рождения Иркутск отметил 6 июня в онлайн-формате. Горожанам было доступно более 50 выставок, конкурсов и онлайн-показов.