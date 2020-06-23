Казань, , 10:34 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов сегодня, 23 июня проводил татарских призывников в армию, рассказала пресс-секретарь Лилия Галимова.

На службу в военные части Москвы, Саратова, Мурманска отправили 82 новобранца. Рустам Минниханов сказал призывникам напутственные слова в республиканском центре «Патриот» и выразил гордость за ребят, которые с честью несут службу. Жители Татарии всегда славились высокой мотивацией и подготовкой, дисциплиной и умением преодолевать любые трудности, заметил глава РТ.

Руководитель субъекта федерации по видеосвязи также пообщался с солдатами-срочниками, проходящими службу в армии. Побеседовать удалось со служащими комендантского Преображенского полка в Москве, бригадой ракетных кораблей и катеров, зенитно-ракетным полком 31-й дивизии противовоздушной обороны в Севастополе и другими. Здесь служат ребята из Набережных Челнов, Нижнекамского, Высокогорского, Сабинского и других районов республики.

Минниханов поблагодарил солдат за добросовестную службу и пожелал скорейшего возвращения в родную республику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Татарии за время весеннего призыва, начавшегося 12 мая, планируют направить на военную службу более 3 тыс. новобранцев.

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