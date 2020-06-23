Москва, , 10:10 — REGNUM Лидером в списке лучших вузов РФ по версии Forbes стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг был опубликован изданием 23 июня.

«В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики. МГУ взлетел на вторую строчку — во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей. А вот Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров, несмотря ни на что. Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана», — говорится в сообщении.

«Высшая школа экономики» набрала в рейтинге 68,07 баллов из 100. На втором месте расположился МГУ им. М. В. Ломоносова с 67,55 баллами. Третье место занял Московский физико-технический институт с 53,04 баллами.

Также в топ-10 вузов вошли Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина (50,48 балла), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (47,77 балла), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) (44,98 балла) и Российская экономическая школа (РЭШ) (43,93 балла).