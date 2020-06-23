Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM За понедельник, 22 июня, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 16 675 человек, сообщили утром во вторник, 23 июня, в городском оперативном штабе.

Это существенно больше, чем объем тестирования за минувшее воскресенье, когда тесты сдали 11 637 человек. В то же время на прошлой неделе в будние дни ежедневно делалось более 21 тыс. исследований на коронавирус.

На 23 июня под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 2140 человек. Из них 52 человека остаются в обсерваторе, 724 — на самоизоляции, 1364 человека — контактные лица.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 199 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 27 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 29 обращений, в полицию — 42.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 22 412 случаев заражения. Умерли 869 человек. Выздоровели 13 647 человек.

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