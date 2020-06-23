Колумбия, США, , 10:11 — REGNUM О перенесении своих акций протеста или проведении их в формате онлайн заявили активисты американского штата Южная Каролина после того, как минимум 13 участников прошлых протестных выступлений заразились коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает газета The Washington Post.

Также, как сообщает издание, организаторы протестных акций под названием «Я не могу дышать» (связано с гибелью в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда) призвали всех участвовавших и участвующих в них сдать анализ на коронавирус.

Кроме этого, уточняется, что информация о заражении SARS-CoV-2 участников протестных акций появилась во время роста числа заразившихся в 29 американских штатах.

При этом чиновники из здравоохранения США видят причину такого роста в преждевременном снятии карантинных мер безопасности.

Отметим, ранее один из организующих протестные акции Лоуренс Натаниэль сообщил, что не менее 13 участников демонстраций, проходивших с 30 мая по 17 июня, заразились коронавирусной инфекцией.