Москва, , 10:05 — REGNUM Большинство жителей России (68%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны (68%), чаще — люди 45−59 лет (81%) и старше 60 лет (85%). Таковы данные опроса ВЦИОМ.

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Не знают точную дату (22 июня 1941 года) и называют другие числа 24% российских граждан, среди 18−24-летних — 43% опрошенных.

Самым популярным способом почтить память жертв Великой Отечественной войны является посещение кладбищ (18%). Возлагают цветы к памятникам 7%, посещают памятные места боевых событий 5%.

Опрос проведен 21 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в День памяти и скорби (22 июня) каждый десятый житель России (12%) вспоминает о событиях войны и погибших родственниках.

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