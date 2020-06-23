Абуджа, , 10:06 — REGNUM Врачи в Нигерии завершили общенациональную забастовку, которая прошла в знак протеста против низкой оплаты труда и отсутствия адекватного защитного оборудования. Об этом передаёт BBC Swahili со ссылкой на заявление Национальной ассоциации врачей-резидентов (Nard).

В соответствии с заявлением ассоциации, которая представляет интересы около 40% врачей в Нигерии, забастовку отменили, чтобы предоставить правительству время на выполнение предъявленных требований.

Недельная забастовка закончилась в понедельник, 22 июня, говорится в заявлении. В ассоциации также отметили, что некоторые больницы с начала забастовки были снабжены защитным оборудованием, и правительство обещало предоставить больше.

В заявлении говорится, что правительство также обещало удовлетворить требование о повышении уровня благосостояния местных врачей.

В соответствии с заявлением, врачи-резиденты, которые были уволены из преподавательской больницы Джосского университета, были восстановлены в должности, также было предписано выплатить им удержанную зарплату.