Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM ДК «Химмаш» будет получен в собственность Екатеринбурга к концу 2020 года. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О судьбе дворца культуры чиновника спросил депутат Андрей Пирожков.

«В конце года ДК будет в муниципальной собственности», — сказал градоначальник.

Мэр уточнил, что сроки сводятся таким образом, чтобы при получении в собственность на объект было определено бюджетное финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители опасались за судьбу ДК, который находился в руках частного собственника.

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