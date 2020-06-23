Москва, , 10:33 — REGNUM Бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов признан виновным в растрате в составе организованной группы и получении взятки в особо крупном размере. Лефортовский суд Москвы приговорил его к лишению свободы и штрафу, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе СК России.

Приговор также вынесен другим фигурантам дела — бывшему директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр научно-технического творчества учащихся» Марату Алиеву, дочери экс-министра Амине Шаховой и бывшему управляющему центра «Логос» Мураду Абдурахманову.

Установлено, что в 2016—2017 годах Шахов, Алиев и Абдурахманов, действуя в составе организованной группы, совершили растрату в пользу Амины Шаховой и принадлежащего ей официально незарегистрированного детского центра «Логос».

Кроме того, Шахов получил от занимавшего тогда пост директора дирекции государственного заказчика-застройщика Дагестана Шамиля Кадиева взятку в виде имущества стоимостью около 300 тыс. рублей за общее покровительство по службе.

Шахову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 20,5 млн рублей. Суд также конфисковал в доход государства его имущество на сумму более 700 тыс. рублей. Другие соучастники приговорены к условному лишению свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2018 года в Дагестане по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны Шахабас Шахов, и. о. председателя правительства Абдусамад Гамидов, вице-премьеры Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев. Всех четверых в тот же день этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».

В сентябре 2019 года Лефортовский суд признал Гамидова и Юсуфова виновными в хищении более 40 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на реконструкцию спецприемника для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, и приговорил их к 6 и 5,5 годам колонии общего режима соответственно.

В январе текущего года приговор был вынесен и Исаеву, Лефортовский суд признал его виновным в хищении свыше 80 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на ремонт туристической базы. Он осужден на 4,5 года колонии строгого режима.

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