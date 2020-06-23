Магадан, Магаданская область, , 10:06 — REGNUM Согласно опубликованной правительством Магаданской области программе мероприятий на 24 июня, в Магадане парада Победы или шествия не будет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в регионе активно готовятся к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Колымчане примут участие во всероссийских акциях и флешмобах. Всего 24 июня запланировано более 30 различных мероприятий.

Так, в Магадане состоится торжественное открытие информационной доски Герою Советского Союза Михаилу Владимировичу Ашику.

Почётный гражданин Магадана прошёл все испытания Великой Отечественной войны, от блокадного Ленинграда до героических сражений на фронте. После войны более 30 лет он посвятил службе в МВД, 13 из которых — в Магадане.

Для магаданцев проведут квест «История Победы», откроют на площади Магаданской выставку военной и специализированной техники.

Дети и курсанты «Подвига» будут делать из бумаги голубей.

В знак приверженности миру на всей Земле Колыма поддержит акцию «Весть Победы».

В рамках акции «#ПобедныйМарш» из громкоговорителей будут звучать записи военных маршей и песен.

Культурная реставрация праздничной атмосферы Дня Победы в 1945 году состоится в рамках проекта «Радость Победы» в сквере «70 лет Магадану».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня парад Победы пройдёт в двух городах Приморья: во Владивостоке и Уссурийске. Посмотреть торжественное шествие можно будет онлайн.