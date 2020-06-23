Воронеж, , 09:52 — REGNUM Историческое здание, которому, по оценке краеведов, около 120 лет, снесено в Воронеже. О сносе дома на улице Кольцовской, 15, сообщила градозащитник и краевед Ольга Рудева.

«Минус один старинный дом. Не надо Воронеж бомбить, сами управимся», — написала на странице в соцсети Рудева.

В доме на улице Кольцовской, 15, раньше располагался цех хлебозавода №4, к середине 1990-х цех закрылся.

«А вот в книге П. Попова «Энциклопедия Воронежских улиц» указано, что это бывший жилой дом М. А. Вигандт (жены начальника технического отдела службы тяги ЮВЖД Адольфа Робертовича Вигандта). Этот дом был построен более 120 лет назад (примерно в 1898—1899 гг.). Если здесь ошибки нет, и это действительно был дом Вигандтов, то он использовался как доходный, то есть квартиры здесь сдавались в наем. В Памятной книге за 1908 год есть упоминания, что в доме Вигандта на Кольцовской квартировались: в квартире №4 — Феттинг Александр Александрович, в квартире №6 — Сушкевич Казимир Фомич, в квартире №11 — Веретенников Сергей Митрофанович», — добавила Ольга Рудева.

Как сообщил «Вести Воронеж» Игорь Корчинов, глава УК «Работница» — компании, которая приобрела здание буквально за несколько дней до сноса, здание находилось в плачевном состоянии, представляло опасность для жизни людей и реконструкция якобы была невозможна. Также, по утверждению Корчинова, здание было построено в 1946 году.

«Строительство каких бы то ни было объектов будет планироваться с учетом концепции развития городской среды. Более конкретную информацию готовы предоставить через 2−3 месяца», — сказал «Вестям» Корчинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Рамонском районе Воронежской области была снесена старинная усадьба Веневитиновых-Олениных. Виновных так и не нашли.