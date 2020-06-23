Челябинск, , 09:52 — REGNUM В Челябинской области избирателям будут мерить температуру тела перед голосованием по Конституции. Для избиркома закуплено 15 тыс. бесконтактных термометров, сообщил журналистам глава комиссии Сергей Обертас.

К настоящему времени термометрами обеспечены все избирательные комиссии региона. Также создан резерв. После голосования термометры отдадут тем, кто в них будет нуждаться. Возможно, их получит региональное министерство образования для проведения ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля.