Петрозаводск, , 09:55 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 1074 человека, среди которых 109 детей. Об этом 23 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В числе новых выявленных случаев коронавирусной инфекции 12 зарегистрированы в Петрозаводске, четыре в поселке Муезерский. По одному случаю выявлено в Кондопоге и Костомукше, три человека заболели в Сегежском районе: два в Сегеже и один в поселке Надвоицы.

Также по два случая зарегистрировано в Суоярви и Кеми и по одному в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, в поселке Ильинский Олонецкого района, в поселке Чална-1 в Прионежье и в деревне Мансила Питкярантского района. Кроме того, коронавирус подтвержден еще у двух строителей Белопорожских ГЭС в Кемском районе.

«Отмечу, что в Карелии уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет 174,7 на 100 тысяч населения. Это в два раза ниже, чем по Северо-Западу страны, и в 2,3 раза ниже, чем в целом по России», — подчеркнул Парфенчиков.

Сдерживать распространение COVID-19 в регионе удается за счет оперативной отработки контактов инфицированных, а также благодаря ответственному соблюдению требований безопасности большинством жителей республики, считает глава республики.

За время пандемии в Карелии выздоровели 447 человек, в том числе 40 детей. Пять человек скончались от COVID-19. За минувшие сутки выписаны на амбулаторное лечение 13 человек: семь петрозаводчан, два жителя Прионежья, один житель Кондопожского района, а также трое дорожных рабочих компании «ВАД».

Всего проведено 68 956 исследований на коронавирус, что на 1437 больше, чем сутками ранее. 1689 человек находятся на самокарантине, за сутки их количество сократилось на 181 человека, еще 34 человека находятся в местах обсервации.

В республике продолжает наблюдаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. На сегодня таких пациентов насчитывается 693 человека, десять из них поступили в стационар за минувшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 60 человек умерли. Новых летальных случаев за истекшие 24 часа не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за сутки выявлено 18 новых носителей SARS-CoV-2