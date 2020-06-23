Банда-Ачех, Индонезия, , 09:49 — REGNUM Четверо мужчин, подозреваемых в браконьерстве, были арестованы полицией Индонезии в Ачех за убийство суматранского тигра, находящегося под угрозой исчезновения, сообщает Kumparan.

По данным полиции, у подозреваемых были изъяты шкура тигра, зубы и кости, а также клыки малайзийского медведя.

«Четверо мужчин поймали животное в ловушку и оставили его умирать», — говорится в заявлении официального представителя полиции Ачех.

Полиция считает, что задержанные были частью «преступной организации, учитывая профессионализм в ловле животных».

Напомним, в январе полиция провинции Ачех арестовала человека, который пытался продать шкуру тигра за 90 млн рупий ($6400). В последние годы были зафиксированы десятки преступлений, связанных с браконьерством. По данным международного союза охраны природы, численность суматранских тигров в мире сейчас составляет менее 400 особей.