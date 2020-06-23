Гумбетовский район, Дагестан, , 09:53 — REGNUM Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ и важность поправок для обеспечения доступной медицинской помощи гражданам прокомментировал и. о. главного врача Гумбетовской ЦРБ Муртуз Нажмудинов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Гумбетовского района.

Главврач рассказал, что в поправках к Конституции РФ присутствуют пункты, устанавливающие обязательства государственной власти по обеспечению граждан России качественной и доступной медпомощью. Ответственность за обеспечение медпомощью возложена на федеральные и региональные власти.

«Данные поправки направлены на улучшение оказания медицинской помощи людям, создание лучших условий для диагностики и лечения граждан Российской Федерации, в какой бы точке страны они не находились. Изменения в Основной закон … на высшем уровне закрепят право людей на доступную и бесплатную медицинскую помощь», — подчеркнул Нажмудинов.