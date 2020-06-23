Париж, , 09:55 — REGNUM Правительство Франции приняло в стране 10 детей, родители которых были членами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 июня сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны.

В страну вернулись 10 несовершеннолетних детей из Сирии, чьи родители имели французское гражданство.

«Франция осуществила возвращение 10 несовершеннолетних сирот, которые находились в лагерях на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении.

Дети взяты на попечение социальными службами, где им оказывается необходимая медицинская и иная поддержка.

По последним данным, власти Франции репатриировали 28 детей из Сирии, родители которых имели французское гражданство и участвовали в деятельность террористических группировок в раздираемой внутренним конфликтом стране.