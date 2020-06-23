Москва, , 09:46 — REGNUM Около половины жителей России (48%) считают, что хранить свои сбережения лучше в целиком или частично в рублях, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Лучшей валютой для хранения своих накоплений 37% опрошенных назвали доллар. 31% — евро. Копить в рублях граждане чаще всего считали возможным в июне 2014 года (71%).

Доллары в качестве лучшей валюты для сбережений чаще называют мужчины чем женщины реже — граждане старше 45 лет

Опрос проведен 10—14 июня 2020 года. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет в 392 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство имеющих сбережения жителей России (74%) хранят их в рублях.

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