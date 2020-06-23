Ташкент, , 09:43 — REGNUM Правительство Узбекистана поручило министерству транспорта усилить контроль переполненности автобусных маршрутов. Это следует из решения республиканской специальной комиссии.

Отмечается, что в салонах автобусов наблюдается скопление пассажиров с нарушением безопасной дистанции. Специальная комиссия считает, что такая ситуация может привести к распространению инфекции среди населения.

Напомним, с 8 июня 2020 года власти Узбекистана разрешили движение общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам. Исключение распространяется на микроавтобусы, метрополитен и «Дамасы».

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