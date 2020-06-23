Прокопьевск, Кемеровская область, , 09:40 — REGNUM В Прокопьевске идёт ремонт-реставрация детской школы искусств №10 им. А.И. Хачатуряна. Здание построено в 1953 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В школе занимаются более 500 детей, сообщили в правительстве Кузбасса.

«Одна из особенностей здания — концертный зал с уникальной акустикой и местами для зрителей, расположенными в форме амфитеатра», — уточнили в обладминистрации.

Здание с момента постройки ни разу капитально не ремонтировалось. Ремонтно-реставрационные работы начались в 2019 году и закончатся в 2021 году.

«Это достояние Кузбасса, объект культурного наследия. Поэтому очень важно провести реконструкцию на самом высоком уровне, — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Реставрация должна проходить в строгом соответствии с проектом, прошедшим историко-культурную экспертизу, будут сохранены все изначальные архитектурные элементы».

В 2019 году на реставрацию фасада здания, восстановление скульптур, капителей колонн было направлено 46 млн рублей. В 2020 году на ремонт школы выделены ещё 40 млн рублей из разных источников. В 2021 году в здании отремонтируют внутренние помещения. На это направят ещё 60 млн рублей.