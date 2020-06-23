Ярославль, , 09:40 — REGNUM В первом квартале 2020 года в Ярославской области продолжилась «естественная убыль» населения. Об этом сообщает Ярославльстат.

Кладбище

За три первых месяца в регионе умерли 6123 человека, родились 3328. Естественная убыль составила 2795 человек — на 228 человек (9,7%) больше по сравнению с 2019 годом.

Интересно, что убыль населения выросла не за счет роста смертности, а за счет снижения рождаемости. В первом квартале количество умерших даже снизилось по сравнению с 2019 годом (на 111 человек). А вот родившихся оказалось меньше сразу на 339 человек.

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