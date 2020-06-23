Тбилиси, , 09:40 — REGNUM В Грузии за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 23 июня разместили на правительственном сайте Stopcov.ge.

В общей сложности в стране зафиксировано 911 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Семь человек, болевших COVID-19, в течение суток были выписаны. Теперь их 768, или 84% от общего числа выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 14 пациентов. На карантине содержатся 2662 человека, в стационаре — 255.

Стоит отметить, что в парламенте Грузии начали разрабатывать изменения в Избирательном кодексе с учетом мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Это касается безопасности на участках голосования и реализации права проголосовать для тех, кто находится на карантине.

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